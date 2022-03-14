Минск, , 18:50 — REGNUM Генеральная прокуратура Белоруссии санкционировала заключение под стражу подозреваемого в приготовлении к акту терроризма на объектах инфраструктуры «Белорусской железной дороги» (БЖД). Следком Белоруссии расследует это уголовное дело.

«Согласно материалам уголовного дела дела, возбужденного Генеральной прокуратурой, подозреваемый, работник одной из организаций в системе БЖД, планировал выведение из строя оборудования телеграфной и телефонной связи. С этой целью он осуществлял поиск соучастников преступления среди своих коллег. Мотив — дестабилизация нормальной работы железнодорожного транспорта», — проинформировала пресс-служба белорусской прокуратуры.

По мнению прокуроров, арестованный гражданин Белоруссии не смог реализовать свой умысел в связи с задержанием сотрудниками МВД.