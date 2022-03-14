Москва, , 18:48 — REGNUM Около семи тысяч граждан иностранных государств остаются в заложниках нацистских боевиков на Украине, сообщил 14 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Кроме 6972 граждан 22 иностранных государств, удерживаемых украинскими нацистами, на положении заложников также оказались экипажи более 50 иностранных судов, которые не могут покинуть морские порты Украины из-за минных заграждений, выставленных украинскими военными.

«В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны продолжают оставаться 6 972 гражданина из 22-х иностранных государств, а также экипажи более 50-ти иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины.

По дальнейшей судьбе этих граждан организована круглосуточная точечная работа с представителями соответствующих дипломатических ведомств. Вместе с тем украинские власти практически никак не реагируют на обращения иностранных государств о спасении соотечественников, оказавшихся в бедственном положении», — рассказал Мизинцев.

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