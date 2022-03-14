Казань, , 18:46 — REGNUM Агент 28-летнего хорватского центрального защитника казанского «Рубина» Силвие Бегича Велибор Квргич заявил, что футболист не планирует пока покидать чемпионат России по футболу: «Пока Силвие в России. Не знаю, что будет дальше», — заявил агент Бегича.

Матч «Ростов» — «Рубин» Fc-rostov.ru

Бегич выступает за казанский клуб с 1 июля 2019 года после перехода из «Оренбурга» за 1,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость центрального защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.

В текущем сезоне Бегич принял участие в 21-м матче за «Рубин» и «Крылья Советов» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Ростова». За самарский клуб хорватский футболист выступал на правах аренды.