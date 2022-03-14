Санкт-Петербург, , 18:49 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам с просьбой не закупать лекарства «про запас», чтобы не провоцировать перебоев в лекарственном обеспечении города. Он заверил, что Петербург надежно обеспечен медицинскими препаратами.

Аптека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Большая просьба — дорогие петербуржцы, не закупайте лекарства впрок. Во-первых, у медикаментов есть сроки годности, во-вторых, именно такое поведение покупателей может привести к временному отсутствию лекарств на полках. Перебоев с поставками не предвидится, к тому же у нас достаточный запас лекарств на складах», — написал губернатор на своей странице в соцсети.

Беглов отметил, что власти продолжают мониторинг цен и наличия медицинских препаратов в аптеках. К тому же у Петербурга есть свой фармацевтический кластер, который выпускает 427 международных непатентованных наименований лекарств, из которых 198 — из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Напомним, ранее Александр Беглов попросил горожан сообщать ему в комментариях в соцсети о случаях необоснованного повышения цен на социально значимые продукты.

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