Архангельск, , 18:42 — REGNUM Более десяти миллиардов рублей будет выделено на строительство дороги Северодвинск-Архангельск, сообщает правительство региона.

На въезде в Северодвинск Severodvinsk.info

«На строительство 13-километрового участка на трассе М-8 — так называемая Северодвинская дорога — Архангельская область получит 10,4 миллиарда рублей. Средства рассчитаны на проведение поэтапных работ на период до 2026 года», — отметил на оперативном совещании губернатор Александр Цыбульский.

Губернатор добавил, что первый этап работ — ремонт мостового перехода через реку Исакогорка — был завершён в прошлом году. В 2022 году дорожники приступят ко второму этапу, в рамках которого предполагается расширение проезжей части до четырёх полос.

«Интенсивность движения на этой дороге сейчас уже превышает 25 тысяч автомобилей в сутки. Подготовительные работы в основном завершены, проект к реализации готов», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на строительство дороги Архангельск — Онега направят 834 млн рублей.