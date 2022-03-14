Архангельск, 14 марта 2022, 18:42 — REGNUM Более десяти миллиардов рублей будет выделено на строительство дороги Северодвинск-Архангельск, сообщает правительство региона.
Губернатор добавил, что первый этап работ — ремонт мостового перехода через реку Исакогорка — был завершён в прошлом году. В 2022 году дорожники приступят ко второму этапу, в рамках которого предполагается расширение проезжей части до четырёх полос.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на строительство дороги Архангельск — Онега направят 834 млн рублей.