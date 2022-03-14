Лима, , 18:57 — REGNUM Прокуратура Перу начала расследование дела против дочери бывшего президента Альберто Фухимори Кейко Фухимори и еще 25 человек. Их обвиняют в подстрекательстве к мятежу, заговоре с целью восстания, а также клевете. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Кейко Фухимори Congreso de la República del Perú

Подозреваемые несколько раз обвиняли действующего президента Педро Кастильо в фальсификации выборов.

Юрист Виктор Гарсия Тома выразил несогласие с обвинениями против сторонников Фухимори. «Люди, в отношении которых ведется расследование, не совершали актов коллективного насилия, направленного на свержение законно избранной власти. Они лишь высказывали критические замечания и претензии к результатам выборов», — заявил он.

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