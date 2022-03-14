Минск, , 18:39 — REGNUM Ситуация с белорусскими дальнобойщиками на Украине «действительно очень сложная» и МИД Белоруссии «практически в ручном режиме» пытается её разрешить в контакте и с украинской, и с российской сторонами. Об этом 14 марта заявил пресс-секретарь белорусского министерства Анатолий Глаз.

МИД Белоруссии © ИА REGNUM

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По словам чиновника, около 280 белорусских грузовых автомобилей не могут выехать с Украины. Белорусские водители также ждут выезда из Венгрии, Румынии и Словакии. Глаз сообщил: «Совместными усилиями в партнёрстве с белорусскими заинтересованными к настоящему моменту 143 экипажам белорусских большегрузов было оказано содействие в возвращении на Родину как на автомобиле, так и в пешем порядке».

«Постоянно фиксируем случаи конфискации или изъятия автомобилей, разумеется, без каких-либо оснований», — заявил представитель официального Минска.

Он также отметил: «Хотя в настоящий момент для нас безусловный приоритет — это ни в чем не повинные люди, экипажи этих машин, которые становятся заложниками ситуации. К большому сожалению, у нас есть сообщения об изъятии документов и силовом удержании некоторых из них».

«Однако, как мы отмечали ранее, в настоящее время возможности, например, украинской стороны существенно ограничены. На территории действуют различные военизированные формирования, которые не всегда подчиняются Киеву», — обратил внимание пресс-секретарь МИД Белоруссии.