Ливерпуль, Великобритания, , 18:38 — REGNUM Руководство каталонской «Барселоны» рассматривает 29-летнего флангового нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммеда Салаха в качестве альтернативы форварду дортмундской «Боруссии» Эрлину Холанду.

Мохамед Салах (сс) Дмитрий Голубович / soccer.ru

В текущем сезоне Мохаммед Салах принял участие в 26-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двадцатью забитыми мячами и десятью результативными передачами. В восьми матчах Лиги Чемпионов УЕФА египтянин записал на свой счет восемь голов.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 1 июля 2017 года после перехода из римской «Ромы» за 42 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость египетского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.