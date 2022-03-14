Москва, , 18:35 — REGNUM Украинские нацистские формирования продолжают пользоваться ежедневно объявляемыми «режимами тишины» для перегруппировки и доставки вооружения и боеприпасов, сообщил 14 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Боевики украинских националистических формирований Mvs.gov.ua

«Средствами объективного контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, мы постоянно фиксируем все изменения обстановки на гуманитарных маршрутах.

Снова установлено, что украинские подразделения и батальоны неонацистов продолжают использовать ежедневно вводимые «режимы тишины» только для перегруппировки на более выгодные позиции, восстановления боеспособности и пополнения материальных средств, прикрываясь при этом «живым щитом» из мирных жителей», — рассказал Мизинцев.

Он подчеркнул, что российские военные не препятствуют выходу мирных жителей на подконтрольные Киеву территории, призывая их выходить в безопасные зоны любыми удобными маршрутами.

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