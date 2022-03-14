Ростов-на-Дону, , 18:35 — REGNUM Спустя чуть менее шести лет завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Ростова-на-Дону Сергея Кузнецова, обвиняемого в халатности и служебном подлоге. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете России 14 марта.

Уголовное дело 63.мвд.рф

Трагедия произошла во время сильнейшего ливня 30 июня 2016 года. Следователи полагают, что чиновник, зная о неблагоприятном прогнозе погоды, не принял мер к проведению необходимых мероприятий, направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС. В результате 14-летняя девочка утонула в потоке дождевой воды. Кроме того, причинен тяжкий вред здоровью мужчине, который отравился угарным газом в заблокированном наводнением автомобиле, и 16-летнему подростку, который получил травмы из-за обрыва электрических проводов.

Чиновник хотел избежать ответственности и сфальсифицировал протокол внеочередного собрания возглавляемой им комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

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