Москва, , 18:30 — REGNUM Обстрел Донецка в понедельник, 14 марта, следует расценивать как двойное военное преступление, считает Герой Российской Федерации, полковник, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, член Правления Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев». Участник боевых действий на Северном Кавказе Андрей Красов («Единая Россия»).

Спецоперация на Донбассе Иван Шилов, ИА REGNUM

«Согласно норм международного гуманитарного права нельзя применять вооружение и военную технику против мирного населения, гражданских объектов, объектов культуры, и тому подобных. Это уже само по себе первое военное преступление», — отметил Андрей Красов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Второе военное преступление — то что ВСУ и нацбаты применили против мирного населения запрещенный вид боеприпаса, запрещенный международным гуманитарным правом. И это тоже следует расценивать, как военное преступление ВСУ и нацбатов, второе военное преступление», — подчеркнул Андрей Красов.

«По примеру того, как более 75 лет назад все цивилизованное мировое сообщество осудило нацистов и их пособников, точно также весь мир осудит и неонацистов и их пособников после завершения специальной военной операции РФ на Украине. Они ведь действуют не только как нацисты и их пособники. Они действуют как террористы, например, в Сирийской Арабской республике, используя мирное население в качестве прикрытия, в качестве «живого щита», не давая возможности мирному населению выйти по гуманитарным коридорам, или когда они размещают военную технику в живых кварталах. И мера их военных преступлений гораздо больше, чем то, что я сейчас перечислил. После того, как завершится специальная военная операция РФ на Украине, все они окажутся на скамье подсудимых военных преступников. А террористы, которые держат мирных жителей в качестве «живого щита», будут уничтожены. Без суда и следствия», — завершил свой комментарий для ИА REGNUM Андрей Красов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 14 марта, ВСУ нанесли по Донецку десять артиллерийских ударов. То, что боевая часть тактической ракеты «Точка-У», выпущенной по центру Донецка, была снабжена кассетным боеприпасом, свидетельствует о том, что украинские националисты этой своей атакой стремились убить максимально возможное число мирных жителей Донецка. Об этом 14 марта заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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