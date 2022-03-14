Челябинск, , 18:28 — REGNUM Житель Троицка Челябинской области уедет в колонию за гибель двух человек и ряд других преступлений. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В суде

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По данным следствия, 22 ноября 2018 года этот гражданин находился возле деревни Погорелка Еткульского района. В ходе конфликта он причинил травмы егерю. Мужчина в итоге скончался. А затем подсудимый и его брат угнали автомобиль потерпевшего, подожгли его и скрылись.

Также в декабре 2019 года гражданин выстрелил в своего знакомого. От ранения потерпевший скончался на месте. Суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима. Его брат ранее был осуждён за угон и уничтожение чужого имущества путём поджога.