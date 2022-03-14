Барселона, Испания, 14 марта, 2022, 18:25 — ИА Регнум. 17-летний центральный полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Гави может перейдет в мюнхенскую «Баварию». Сумма трансфера, как сообщает журналист Кристиан Фальк, может составить 50 миллионов евро.

ФК Бавария Мюнхен

В текущем сезоне Гави принял участие в 23-х матчах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, четырьмя результативными передачами, а также получил пять желтых и одну красную карточки.

В прошедшее зимнее трансферное окно в подписании Гави был заинтересован лондонский «Челси», предлагавший каталонскому клубу 70 миллионов евро за трансфер игрока.

На данный момент трансферная стоимость 17-летнего вундеркинда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро. Текущее соглашение Гави с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2023 года.