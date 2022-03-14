Вологда, 14 марта, 2022, 18:23 — ИА Регнум. В ходе спецоперации на Украине погиб рядовой Артур Ахметов из Вологды. Об этом в соцсети «Вконтакте» сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная Операция

«Приношу соболезнования родным и близким Артура. Еще один герой, который отдал жизнь, самоотверженно защищая мирное и свободное будущее нашей страны», — сказал Воропанов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вологодские власти подтвердили гибель пяти земляков, участвовавших в спецоперации на Украине.