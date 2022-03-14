Лондон, , 20:03 — REGNUM Томас Маркл, отец герцогини Сассекской Меган Маркл, раскритиковал свою дочь и «её рыжего мужа», принца Гарри. Об этом 14 марта пишет The Sun.

Меган Маркл Genevieve

Маркл заявил, что готов дать показания против дочери в судебном деле, возбужденном её сводной сестрой Самантой Маркл. «Я почти четыре года пыталась увидеть свою дочь и её рыжего мужа в зале суда лицом к лицу. Я был бы рад защитить свою старшую дочь (Саманта Маркл — ИА REGNUM)», — говорит он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саманта Маркл подала иск в суд против Меган Маркл после её интервью журналистке Опре Уинфри. Сводная сестра утверждает, что герцогиня Сассекская лгала о том, что она «единственный» ребёнок в семье, а также о её взаимоотношениях с отцом и о взрослении в «бедности».

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