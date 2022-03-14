Саратов, , 18:40 — REGNUM В Саратовской области до 17 марта прогнозируются обильные осадки. Температура воздуха продержится на 3−8 градусов ниже климатической нормы, сообщают региональные метеослужбы.

Снегопад

Погода будет определяться циклоном, который сместится с севера Европейской территории России на юго-восток Саратовской области. До 17 марта ожидается облачная с прояснениями погода, пройдет снег, метель, возможно усиление восточного ветра до сильного, местами снежные заносы.

К концу недели с ростом атмосферного давления осадки прекратятся.

Во вторник, 15 марта, синоптики прогнозируют небольшой снег, местами умеренный. Ветер северный 5−10 м/с, при порывах до 17 м/с. Температура воздуха буд колебаться от —5 до —10 ˚С, при прояснении до —17 градусов. Днем местами возможен туман видимостью от 500 до 1000 метров, изморось, метель. Температура воздуха составит от 2 до 7 градусов мороза.

Под влиянием поля повышенного атмосферного давления 16 и 17 марта существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью и по утрам составит —13…—19 °С, при прояснении до —24 °С, днем ожидается от —3 до —10 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в Татарии ожидается облачная с прояснениями погода с небольшим снегом, в отдельных районах республики возможна слабая метель.

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