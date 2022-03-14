Донецк, , 18:12 — REGNUM «Преступление киевской военщины, совершенное сегодня против жителей Донецка беспрецедентно и вызывает у нормального человека чувство глубокого и искреннего возмущения и негодования. Ведь это был целенаправленный, тщательно подготовленный удар исключительно по мирному населению и явно не имел никакой конкретной военной задачи», — заявил настоятель Христорождественского храма села Арбузовка Ульяновской области протоиерей Игорь Пашменов.

Об этом ИА REGNUM рассказали в Международном фонде христианской солидарности, чьим представителем в Симбирской епархии Русской православной церкви является отец Игорь.

Настоятель храма отметил, что «задачей нацистов было поразить как можно больше мирных жителей Донецка, отомстить им за героическую оборону города и внушить чувство страха и ужаса. Иначе, как откровенным бандитизмом и повторением старых бандеровских людоедских приемов времен Великой Отечественной войны, данное преступление охарактеризовать нельзя».

По его словам, российские военнослужащие любой ценой стремятся избежать жертв среди мирного населения, «что и является главной причиной того, что мы несем определенные потери среди личного состава». В то время, как «украинские нацисты уничтожают мирное население целенаправленно и методично, применяя самые садистские методы».

Как отметил отец Игорь, «в воскресный день 13 марта в нашем храме был совершен молебен о Победе славного российского оружия, о наших воинах-героях, которые защищают всех нас от коричневой чумы на дальних подступах к нашему дому, о здравии и благополучии нашего верховного главнокомандующего Владимира Путина, о Державе нашей Российской, о победе над врагами Земли Русской».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 марта украинские боевики произвели по центру Донецка ракетный удар «Точкой-У». На данный момент известно, что в результате атаки украинских карателей 20 человек погибли и 28 получили ранения.