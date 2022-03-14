Москва, 14 марта, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Положительное сальдо внешней торговли России в январе 2022 составило $21,173 млрд. Такие данные приводит 14 марта Банк России.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

В январе 2021 года данный показатель составил $9,031 млрд. Таким образом, в годовом выражении он увеличился в 2,3 раза.

В том числе, по данным Центробанка, объём экспорта в январе текущего года вырос на 72% в годовом выражении и составил $45,927 млрд, импорт увеличился на 40,1% — до $24,754 млрд.