Минск, , 18:10 — REGNUM Оргкомитет по созданию белоруской общественной организации «Бессмертный полк», которая сможет подавать заявки на проведение шествия белорусских участников международной акции по сохранению исторической памяти, в пятый раз подала документы на госрегистрацию и до 18 марта ожидает от министерства юстиции ответ. Об этом 12 марта в Минске заявил Валерий Драко.

Бессмертный полк Иван Шилов © ИА REGNUM

Как представитель оргкомитета белорусского «Бессмертного полка» и лидер общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость», Драко принял участие в обсуждении доклада «Грибница — 2. Информационная агрессия против Союзного государства». Доклад подготовлен белорусским общественным объединением «Гражданское согласие» и вызвал интерес общественности и лидеров белорусских НГО.

Согласно белорусскому законодательству, деятельность незарегистрированных общественных объединений может происходить в формате оргкомитета и весьма ограничена в возможностях. До недавнего времени членов незарегистрированных общественных организаций подвергали уголовному преследованию по факту отсутствия госрегистрации. Оргкомитет по созданию белоруской общественной организации «Бессмертный полк» сталкивается с подобными проблемами не первый год.

Министерство юстиции Белоруссии под надуманными предлогами четыре раза отказало в государственной регистрации хранителям исторической памяти. Вместо помощи в прохождении процедуры чиновники всячески демонстрировали недоброжелательность и изобретательность в предлогах для отказа в легализации «Бессмертного полка». При этом министерство зарегистрировало тысячи НГО националистического и прозападного толка, которых пришлось в спешном порядке лишать госрегистрации после политического кризиса 2020 года.

«На общественных началах всё делаем», — посетовал представитель оргкомитета белорусского «Бессмертного полка». Процедура госрегистрации платная, за реализацию конституционных прав — в том числе на собрания и шествия, чиновники и силовики от налогоплательщиков требуют заплатить дополнительно немалые деньги.

Оценивая вероятность госрегистрации в минюсте, Драко сказал: «В пятницу будет ясность».

По мнению общественника, «идеологические службы государства» даже не пытаются находить тех представителей НГО и учёных, которые хранят историческую память, адекватно оценивают происходящее и способны приносить большую пользу обществу, однако остаются невостребованными и ограниченными в возможностях. Во много это потому, констатировал Драко, что «идеологии нет».

Он позитивно оценил труд коллег из «Гражданского согласия» и зачитал проект заявления трёх белорусских организаций в поддержку проводимой Россией спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По мнению авторов заявления, официальному Минску следует осудить украинское «неофашистское руководство», а также официально признать ЛНР, ДНР и другие постсоветские республики.

Драко призвал коллег 17 марта принять участие в пикете, посвящённом поддержке России в нынешней ситуации. Дата выбрана не случайно: 17 марта 1991 года в СССР состоялся референдум о сохранении Советского Союза, в ходе которого почти ¾ проголосовало за. организаторы акции принципиально не желают платить за митинг «на собачатнике» — так называют пустырь в районе минской площади Бангалор (переименованной площади Горького), отведённой для выгула собак.