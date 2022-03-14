Вашингтон, , 20:03 — REGNUM Американский актёр Шон Пенн дал положительный тест на коронавирус. Об этом 14 марта сообщило издание Metro.

Шон Пенн Скриншот видео на YouTube

Как отмечает СМИ, Пенн должен был присутствовать на вручении премии Гильдии режиссёров Америки, однако он не пришёл. «У Шона положительный результат на COVID, что довольно безумно, учитывая то, что он сделал для всех нас…» — объяснил Пол Андерсон, режиссёр фильма «Лакричная пицца», в котором Пенн исполнил одну из главных ролей.

Ранее Шон Пенн отправился на Украину для съёмок документального фильма о спецоперации, проводимой Россией. Спустя несколько дней он покинул страну и пешком дошёл до территории Польши.

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