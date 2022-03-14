Ханты-Мансийск, 14 марта, 2022, 18:09 — ИА Регнум. В правительстве Югры с 14 марта новым заместителем главы региона назначен Азат Ислаев. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Vlc.ru Азат Ислаев

В составе регионального правительства Азат Ислаев будет курировать направления комфортной городской среды и пространственного развития региона.

До нового назначения Азат Ислаев занимал должность заместителя главы администрации города Владивостока. Он родился 9 мая 1985 года в Перми. Окончил негосударственное образовательное учреждение «Академия управления «ТИСБИ» по специальности «Юриспруденция».