Москва, , 18:07 — REGNUM Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил государственные награды российским военнослужащим, участвовавшим в операции по денацификации Украины, сообщает 14 марта пресс-служба Минобороны РФ.

Медаль «За отвагу» Георгий Долгопский

Замглавы военного ведомства встретился с военнослужащими, проходящими лечение после ранений, полученных в боях с украинскими нацистами.

Евкуров вручил орден Мужества и 12 медалей «За отвагу», уточняет пресс-служба.

«Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко в Москве вручил государственные награды российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции — орден Мужества и 12 медалей «За отвагу», — указано в сообщении.

Юнус-Бек Евкуров от имени министра обороны и начальника Генерального штаба ВС России пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и возвращения в строй, поблагодарил за службу, назвав их гордостью и надеждой Вооруженных сил России.

Напомним, советская медаль «За отвагу» сохранена в системе наград РФ. Со времен учреждения награды, участники боевых действий считают её одной из самых почётных.

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