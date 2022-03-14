Ужгород, Украина, , 18:09 — REGNUM Международный центр «Матица русинов» обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой преобразовать Западную Украину в Карпатскую Русь «на правах, мандатах, титулах русинов». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

«Ситуация вокруг Украины близка к развязке. От того, как она будет решена, в очень многом будет зависеть и дальнейшая судьба самой РФ», — указывает председатель организации Петр Гецко.

«Русины официально поддержали позицию руководства РФ по Украине. Если Западная Украина останется в том виде, в котором она находится сейчас, то под вопросом окажется стратегия национальной безопасности РФ, продолжится русофобия», — указывает Гецко.

В этой связи он предлагает ликвидировать источник международного терроризма, провести дебандеризацию и денацификацию, восстановив форпост на западе Руси — Карпатскую Русь, которым она являлась более 1200 лет.

«Надеемся, что решение этих вопросов через Карпатскую Русь органично впишется в Стратегию национальной безопасности РФ», — резюмирует председатель международного центра русинов.

Напомним, сегодня русины населяют Закарпатскую область Украины, северо-восточную Словакию и юго-восток Польши (Лемковщина); часть проживает в странах, куда они переселялись со своих этнических территорий на протяжении последних нескольких столетий, — Венгрии, Сербии (в Воеводине, где их язык признан одним из официальных языков края), Хорватии, США, Канаде, Австралии, России. Всеукраинская перепись населения 2001 года зарегистрировала 10 183 русина, перепись 2002 года в Воеводине — 15 626 русинов, перепись 2001 года в Венгрии — 2079 человек.