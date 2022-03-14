Ужгород, Украина, 14 марта 2022, 18:09 — REGNUM Международный центр «Матица русинов» обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой преобразовать Западную Украину в Карпатскую Русь «на правах, мандатах, титулах русинов». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
В этой связи он предлагает ликвидировать источник международного терроризма, провести дебандеризацию и денацификацию, восстановив форпост на западе Руси — Карпатскую Русь, которым она являлась более 1200 лет.
Напомним, сегодня русины населяют Закарпатскую область Украины, северо-восточную Словакию и юго-восток Польши (Лемковщина); часть проживает в странах, куда они переселялись со своих этнических территорий на протяжении последних нескольких столетий, — Венгрии, Сербии (в Воеводине, где их язык признан одним из официальных языков края), Хорватии, США, Канаде, Австралии, России. Всеукраинская перепись населения 2001 года зарегистрировала 10 183 русина, перепись 2002 года в Воеводине — 15 626 русинов, перепись 2001 года в Венгрии — 2079 человек.