Ярославль, 14 марта 2022, 18:35 — REGNUM В Ярославле региональный департамент госжилнадзора оштрафовал управляющую компанию и её директора за падение льда на детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 21 февраля на улице Титова снежная глыба сошла на двух 12-летних девочек, которых увезли в больницу с травмами.
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, которое рассмотрел контролирующий орган — региональный департамент госжилнадзора.
Напомним, представители управляющей компании ранее отрицали свою вину, заявляя, что снег сошёл с козырька балкона, за содержание которого несёт ответственность собственник. Управдом может обжаловать решение о штрафе в суде.
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