Ярославль, 14 марта, 2022, 18:35 — ИА Регнум. В Ярославле региональный департамент госжилнадзора оштрафовал управляющую компанию и её директора за падение льда на детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Сошедший с крыши лёд у дома на улице Титова

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 21 февраля на улице Титова снежная глыба сошла на двух 12-летних девочек, которых увезли в больницу с травмами.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, которое рассмотрел контролирующий орган — региональный департамент госжилнадзора.

«Постановлениями заместителя директора департамента государственного жилищного надзора Ярославской области 14 марта 2022 года, требования прокуратуры района признаны обоснованными. АО «Управляющая организация многоквартирными домами Красноперекопского района» и его директор признаны виновными в совершении указанного правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 руб. и 100 000 руб. соответственно», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, представители управляющей компании ранее отрицали свою вину, заявляя, что снег сошёл с козырька балкона, за содержание которого несёт ответственность собственник. Управдом может обжаловать решение о штрафе в суде.