Санкт-Петербург, , 18:56 — REGNUM В Санкт-Петербург отменили проведение международного форума «Арктика — территория диалога», который должен был бы состояться 11−13 апреля 2022 года. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе форума.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

Все запланированные обсуждения пройдут в рамках других мероприятий, которые организует представительство России в Арктическом совете. Такое решение принято в оргкомитете форума для продолжения разработки механизмов мирного, стабильного и устойчивого развития в северных широтах.

«Существующие сегодня конъюнктурные подходы представителей арктических стран препятствуют развитию сотрудничества в регионе. При этом Россия выражает готовность к возобновлению диалога в интересах жителей Арктики, обеспечения устойчивого социально-экономического развития и защиты окружающей среды», — заявил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете Антон Кобяков.

В рамках форума должны были затронуть различные тематические блоки, такие как экономика, социальная инфраструктура, логистика, экология, наука и образование Арктики. Всё это обсудят в рамках саммитов, круглых столов, конференциях, посвященных этой тематике. Ближайшим из них будет семинар по сохранению и популяризации языков коренных малочисленных народов Арктики. Он пройдёт в Петербурге 17 и 18 марта.

Напомним, в Петербурге должен был бы пройти VI международный форум «Арктика — территория диалога». Планировалось, что в нём примут участие делегации из порядка 50 стран. По традиции, президент Российской Федерации Владимир Путин также принимает бы участие в форуме.