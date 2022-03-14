Москва, 14 марта 2022, 18:31 — REGNUM
Сегодня та Европа, которую когда-то любил и ценил наш народ, вновь поражена раковой опухолью нацизма и агрессии, поэтому столкновение было неизбежно. Мы упустили момент, когда мирная денацификация Украины еще была возможна, сейчас призывы к миру от тех, кто молчал и не предвидел военного решения, выглядят предательством Отечества.
В этой связи Бабурин высказался о пока доминирующей в России западной системе так называемой наукометрии.
Трудно не согласиться с С. Н. Бабуриным: именно зависимость России от коллективного Запада привела к необходимости решать вопросы национальной безопасности военным путем. Дальнейшая деградация российского управленческого класса, в том числе образования и науки, неизбежно приведет к самым драматическим последствиям для российской государственности и граждан России. Не менее важно не попасть и в зависимость к Востоку. Как справедливо заметил С. Н. Бабурин в нашем разговоре: «из огня да в полымя». Только цивилизационная и социально-экономическая самостоятельность России обеспечит ее выживание в стремительно наступающем новом мировом порядке.