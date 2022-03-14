Москва, , 18:31 — REGNUM

«Пораженческое для России совместное заявление участников диалога экспертов Россия — НАТО, в котором говорится о необходимости прекращении боевых действий на Украине без всяких условий, является или диверсией, или демонстрацией непрофессионализма, «великой глупостью»…» сказал сегодня в ходе телефонного разговора с ИА REGNUM известный политик, профессор С. Н. Бабурин.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Сегодня та Европа, которую когда-то любил и ценил наш народ, вновь поражена раковой опухолью нацизма и агрессии, поэтому столкновение было неизбежно. Мы упустили момент, когда мирная денацификация Украины еще была возможна, сейчас призывы к миру от тех, кто молчал и не предвидел военного решения, выглядят предательством Отечества.

В этой связи Бабурин высказался о пока доминирующей в России западной системе так называемой наукометрии.

Дословно: «Рад, что пришло время избавляться от западной удавки в виде полной зависимости от так называемой наукометрии».

Сергей Бабурин Дарья Антонова © ИА REGNUM

В то же время Бабурин выразил обеспокоенность в связи с возможностью возникновения зависимости российской науки от других иностранных наукометрических платформ, в первую очередь китайских. Россия и Русский мир является самостоятельной и самодостаточной цивилизацией, их следует создавать, воссоздавать, как это не раз было в нашей истории, как и собственную систему образования и науки.

Трудно не согласиться с С. Н. Бабуриным: именно зависимость России от коллективного Запада привела к необходимости решать вопросы национальной безопасности военным путем. Дальнейшая деградация российского управленческого класса, в том числе образования и науки, неизбежно приведет к самым драматическим последствиям для российской государственности и граждан России. Не менее важно не попасть и в зависимость к Востоку. Как справедливо заметил С. Н. Бабурин в нашем разговоре: «из огня да в полымя». Только цивилизационная и социально-экономическая самостоятельность России обеспечит ее выживание в стремительно наступающем новом мировом порядке.