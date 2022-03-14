Калининград, , 18:25 — REGNUM НАТО и Евросоюз будут мешать реализации российского проекта по строительству атомной электростанции (АЭС) в Калининградской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта сообщил адвокат Виталий Ревзин.

АЭС

По его словам, строительство объекта осложняется тем, что России необходимо будет завезсти оборудование, а все страны, с которыми Калининградская область граничит, не дадут провезти его по своей территории.

«Евросоюз и НАТО явно будут чинить препятствия строительству АЭС, так как увидят в этом очередное укрепление позиций России и угрозу собственным интересам. Они могут сослаться на рискованность атомной электростанции в Калининградской области. России в любом случае придется выстраивать линию противодействия, при необходимости и отстаивать свои интересы», — сказал Ревзин.

Также наличие АЭС в регионе потребует дополнительной концентрации военных сил, в том числе частей и подразделений Росгвардии, которые отвечают за охрану ядерных объектов в России, отметил адвокат.

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