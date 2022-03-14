Лондон, , 17:53 — REGNUM Британский актёр Дэниел Рэдклифф прокомментировал слухи о его участии в съёмках фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» студии Marvel. Об этом 14 марта пишет E! News.

Дэниэл Рэдклифф Anton Belitskiy

Рэдклифф опроверг информацию о том, что он сыграет в картине супергероя Росомаху из «Людей Икс». «Столько раз люди подходили ко мне и говорили: «Эй, чувак, слышал новости о Росомахе». Это круто». И я такой: «Приятель, это не так, я ничего об этом не знаю», — утверждает актёр.

ИА REGNUM напоминает, что 21 февраля 2022 года ряд западных СМИ сообщил о том, что в продолжении фильма о Докторе Стрэндже появится Росомаха из картины «Люди Икс». Имя актёра, который сыграет супергероя, не сообщается, однако известно, что это не Хью Джекман.

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