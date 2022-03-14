Киев, , 17:52 — REGNUM Об объявлении технической паузы в российско-украинских переговорах написал 14 марта глава офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

Стол переговоров

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Комментируя ход переговоров, которые проводятся на фоне спецоперации ВС России на Украине российской и украинской делегациями, Подоляк сказал, что до завтра, 15 марта, будет длиться «техническая пауза».

Необходимость в этом возникла, поскольку рабочим группам нужно провести дополнительную работу и уточнить «отдельные определения». Так что «переговоры продолжаются».

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