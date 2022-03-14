Вашингтон, , 18:36 — REGNUM Американский штат Род-Айленд проведет судебный процесс о роли израильской фармкомпании Teva Pharmaceutical в разжигании опиоидного кризиса, унесшего за двадцать лет жизни более 500 тысяч людей, сообщает 14 марта Reuters.

Ист-Провиденс, штат Род-Айленд, США Peter Rintels

Правительство Род-Айленда обвиняет компанию в преуменьшении рисков опиоидной зависимости и распространении мощных опиоидов на основе фентанила. Данный вид обезболивающих был одобрен американским регулятором только для некоторых пациентов, болеющих определенной разновидностью рака.

Штат требует компенcацию в размере $5,9 млрд, согласно судебному заявлению Teva.

Ранее Teva Pharmaceutical заключила мировое соглашение на сумму $225 млн, чтобы урегулировать дело о разжигании опиоидной эпидемии в Техасе.

Напомним, что Teva была вовлечена в более чем 3,5 тысячи судебных процессов после того, как США возложили на нее и другие компании ответственность за опиоидную эпидемию, в результате которой погибли сотни тысяч людей.

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