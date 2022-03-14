Любляна, 14 марта, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Виднейший словенский политик, экс-министр обороны Словении Тит Турншек поделился с ИА REGNUM своим видением сути и контекста происходящего сегодня на Украине. Он сказал:

Флаг Словении

В Словении мы не знаем, что на самом деле происходит на Украине. Все российские СМИ, за которыми мы могли следить, заблокированы. Зеленский же, напротив, появляется на телевидении до трех раз в день. Он требует ужесточить санкции против России, призывает НАТО создать бесполётную зону над Украиной и так далее. Телевидение демонстрирует каждый день одни и те же кадры. Посол Украины в Словении также несколько раз выступал с оскорблениями и клеветой на президента Путина. Нам показывают колонны беженцев на границе между Украиной и Польшей. В основном это старики, женщины с детьми. Нам остаётся только догадываться, что мужчинам украинские власти запрещают выезжать с Украины. Одним словом, СМИ полны антироссийской пропаганды и личных оскорблений в адрес российского руководителя.

Я могу получать достоверную информацию только через сербское телевидение.

Значительное число жителей Словении оказалось внушаемо для лжи, построенной прежде всего на жалости к беженцам. Но многие из нас не настолько наивны, чтобы стать жертвой пропаганды, стремящейся разжечь ненависть к российскому народу и его руководству.

Поделюсь своим видением событий не только на Украине, но и шире — в Европе и Америке. Сегодня, как никогда за последние 30 лет, Запад пытается подчинить Россию, изолировать её от мира и сделать несамостоятельной как в военном, так и в экономическом отношении.

При президенте Трампе экономические отношения между Соединенными Штатами и странами Западной Европы ослабли. Вновь стала актуальной идея европейских вооруженных сил по образцу НАТО, что привело бы к концу Североатлантического альянса и, как следствие, утрате американского доминирования. Это открывало для ЕС путь к статусу независимой сверхдержавы. С точки зрения определённых кругов США, это нужно было предотвратить. Когда Байден пришел к власти, перед ним встала задача вернуть европейские страны в орбиту американских интересов и поставить их в зависимость в сферах экономики и безопасности.

Зеленский и его фашистская клика — всего лишь инструмент, используемый сегодня США для достижения своей цели — утопить идею Европы, независимой от США.

Самоопределение наций должно быть выше территориальной целостности государств. Каждый народ имеет право определять свою государственность.

Когда президент Янукович отказался подписывать соглашение Украина — ЕС, протесты начались сперва на Западе и затем перекинулись на Киев. Протесты в столице Украины сначала были мирными, но затем стали более жестокими. Среди протестующих дефилировали и известные западные политики. У «мирных» участников протеста внезапно появилось оружие, и они перешли к вооружённой агрессии. Законного президента Украины Януковича смели. К власти пришла фашистская клика. Словенцы особо чувствительны к тому, что дивизию СС «Галичина», которая во время Второй мировой войны нашла свой бесславный конец в Словении, сегодня на Украине чествуют как героев.

Русский больше не является официальным языком на Украине, русские там стали людьми второго сорта. Жители Востока поняли, что в Киеве произошел государственный переворот. После референдума в Крыму и присоединения Крыма к России жители Донецкой и Луганской областей, в основном русскоязычные, решили стать независимыми. Началась гражданская война, которая продолжается по сей день. Было достигнуто перемирие. Когда к власти пришел Байден, Зеленский снова ударил по Донецку и Луганску. Перемирие закончилось. Донецк и Луганск провозгласили независимость. Россия должна была защитить свой народ в Донецке и Луганске, который провозгласил свою независимость.

Как бывший министр обороны Словении, поделюсь личными замечаниями.

1. Организованный США переворот в Белоруссии по украинскому образцу провалился. Здесь у НАТО возникло препятствие для дальнейшего расширения в сторону российских границ. Запад моментально начал вводить санкции против Белоруссии.

2. Вспомним, что происходило на Балканах. После отделения Косово от Сербии, когда Сербия пыталась этому помешать, НАТО ответило военной агрессией. Белград подвергся массированный бомбардировкам. Европейская дипломатия использует в этом вопросе двойные стандарты — если в аналогичном случае Косово она оказывает давление на Сербию, чтобы она «признала реальность», то в случае с Крымом настаивает на так называемом «уважении международных границ».

3. «Запад» заверял в 1990-е, что НАТО не будет расширяться на восток в сторону России. Сейчас это просто «мертвая буква на бумаге».

4. В настоящее время Организация по Сотрудничеству и Безопасности в Европе фактически распалась. Началась новая холодная война в русле американских интересов.