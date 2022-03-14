Минск, , 17:49 — REGNUM Украинский национализм расколол украинское общество по языковому и другим вопросам, и белорусский национализм несёт те же опасности, противопоставляя разные формы идентичности. Об этом 12 марта в Минске в ходе презентации книги «Западнорусская Атлантида» заявил её автор — кандидат исторических наук, доцент Всеволод Шимов.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Презентация монографии состоялась в рамках презентации доклада «Грибница — 2. Информационная агрессия против Союзного государства», подготовленного белорусским общественным объединением «Гражданское согласие». Шимов принял участие в обсуждении доклада и представил свою монографию, в которой изложенные в докладе вопросы представлены более широко с глубоким историческим экскурсом.

Белорусский учёный отметил, что проблема столкновения разных форм идентичности на Украине привлекала к себе внимание исследователей, тогда как аналогичная проблема в Белоруссии оставалась в тени. Проводя параллели с современностью в историческом экскурсе, Шимов констатировал: «Белоруссия и Украина очень похожи: имеют общий исторический фундамент — это Западная Русь, находившаяся длительное время под польско-литовским влиянием».

Из этих и других факторов, по мнению белорусского учёного, проистекает «конфликт разных форм идентичностей». По словам Шимова, здесь же находятся истоки идейно-политического выбора и даже выбора экономической модели. Он выделил несколько вариантов такого выбора.

Одним из таких вариантов является этносепаратизм с дистанцированием от России, так называемый «евровыбор». Альтернативой ему служит выбор в пользу сохранения единства с Россией в рамках более общего славянского мира, считает Шимов.

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