14 марта 2022 | Время чтения 6 мин

Бела Ковач, , 19:22 — REGNUM Венгерское население Украины подняло вопрос о присоединении к Венгрии. В ряде пограничных районов Закарпатья с большими венгерскими диаспорами планируют провести референдум о выходе из состава Украины.

Закарпатье Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, в Береговском районе уже создают оргкомитет по подготовке референдума.

Кроме того, на имя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сегодня было направлено обращение от этнических венгров, проживающих на Украине, с просьбой защитить их от геноцида:

«Власти Украины продолжают проводить политику геноцида и угнетение нашего народа в Закарпатской области. Для нас вполне очевидно, что украинские власти потакают прихотям и интересам неонацистов и праворадикалов, которые в течение длительного периода ограничивают нас в правах и унижают достоинство Великой Венгрии и ее граждан, — говорится в обращении. — Акты геноцида, выявляемые в нападениях на нас, этнических венгров, пытающихся отстаивать свои национальные права, в разрушении наших исторических и культурных памятных мест, незаконном содержании мадьярских активистов в тюрьмах, остаются без внимания со стороны президента Зеленского и украинских правоохранителей.

Нас преследуют за инакомыслие только по поводу того, что у нас другая культура и мы говорим на другом языке. Закон в этом государстве не гарантирует соблюдение наших прав и свобод. Сегодняшние процессы необратимы, и дальше будет делаться все хуже и хуже. Мы понимаем, что власти Украины и праворадикалы пойдут до конца и сделают все, чтобы пролить нашу кровь и прогнать с наших исконных земель. В условиях нестабильной ситуации в Украине не простят нашу плотную взаимосвязь с исторической Отчизной и против жестокой политики украинской власти. Не помилуют ни стариков, ни женщин, ни детей.

Сегодня нам важно обеспечить защиту венгров и других национальных меньшинств, проживающих в Украине, от насилия и унижения.

По этому поводу, уважаемый господин Орбан, просим Вас, как гаранта безопасности, использовать все существующие возможности для обеспечения физической защиты граждан Венгрии, проживающих за ее пределами! Надеемся на воссоединение с историческим Отечеством, что позволит нам спокойно жить, процветать и не бояться за своих детей и свое будущее!».

Виктор Орбан Официальное интернет-представительство президента России

Отметим, Венгрия давно финансово поддерживает приграничные районы Украины. В Ужгороде, к примеру, соседняя страна помогала ремонтировать дороги. Кроме того, жители приграничных районов работают на венгерских предприятиях — утром их автобусами забирают, а вечером возвращают домой. До Будапешта можно добраться и на электричке.

По имеющейся информации, паспортами Венгрии обладают более 50 тысяч украинцев. В ряде СМИ сообщалось о показателе в 100 тысяч.

Закарпатская область на карте

Русины в Венгрии

Есть небольшой народ, тесно связанный с венграми, не имеющий своей страны, они разбросаны по Венгрии и соседним странам, а то и по всему миру. Стартовая строка их гимна «Мой русинский народ Закарпатья» указывает на его корни. Но на Украине отказываются признавать русинов отдельным народом, принудительно записывая как украинцев.

Карпатские русины

Виктор Крамаренко, председатель Национального русинского муниципалитета (ORÖ), и Виктор Гирич, научный сотрудник Русинского научного института Антал-Ходинка, рассказывают о жизни этого маленького народа.

Штаб-квартиру в Будапеште, где в Венгерско-русинском музее общественного интереса и выставки имени Фединеца Атаназа хранятся сокровища и значительная коллекция картин русинской общины, а Венгерско-русинская библиотека Иштвана Удвари предлагает старые и современные публикации. Их научный институт носит имя Антала Ходинка, ученого с мировым именем, члена Венгерской академии наук, исследовавшего историю своего русинского народа по древним документам. Его потомки передали в дар музею его уцелевшие рукописи, которые с тех пор являются одной из величайших ценностей учреждения.

Национальное русинское самоуправление представляет интересы 42 местных и 2 региональных органов самоуправления (уезд Боршод-Абауй-Земплен и столица) на государственном уровне и на уровне местного самоуправления, число членов Генеральной Ассамблеи составляет 15 человек. Виктор Крамаренко заявил, что национальное самоуправление может быть сформировано в тех населенных пунктах, где на момент переписи не менее 25 человек заявили о себе в качестве одной национальности. Последняя такая перепись проводилась в 2011 году, когда по всей стране было зарегистрировано 3882 русина, что более чем в три раза превышает результат 2001 года. Этот значительный рост можно объяснить пробуждением самосознания русинов.

На Украине русины не признаны самостоятельной народностью, их язык считается лишь одним из диалектов украинского. «Русины Закарпатья поэтому очень осторожны: когда они спрашивают у старейшего жителя, русины ли они, он говорит, что я местный закарпатец и говорю на нашем, «нашем» языке. Он охватывает все», — подробно представляет ситуацию на Закарпатье Виктор Гирич. Председатель русинского местного самоуправления в Венгрии признает, что положение русинов на Закарпатье непростое, тем не менее, некоторые традиционные детские и взрослые творческие ансамбли являются частыми гостями местных и общероссийских русинских местных самоуправлений на мероприятиях, организованных международными организациями.

Миграция всегда была характерным эпизодом в истории русинов. Уже в прежние века их селили для проведения уборочных работ. Вот как, благодаря Марии Терезии, они также побывали на сербских территориях, в Бачке. Они принимали участие в войне за независимость в 1848—1849 годах вместе с венграми, Ференц Ракоци считал русинов «Gens fidelissima» — «самыми верными людьми».

Бои в октябре 1848 года

В Венгрии русины говорят на трех диалектах, в зависимости от регионов, из которых пришли их предшественники: дядя-серемском, словацком и закарпатском. Задача муниципалитета — найти золотую середину для завершения кодификации своего языка. Они выставили свои публикации в библиотеке: русинский орфографический и венгерско-русинский и русско-венгерский словари, русинскую книгу для чтения и рабочую тетрадь, а также учебники по русинскому фольклору. У них также есть собственный журнал, двуязычный Ruthenian World, информационный бюллетень для русинов в Венгрии. По венгерскому радио и телевидению вы можете узнавать о текущих событиях на их родном языке.

По данным переписи, число носителей русинского языка сократилось с 1113 до 999 человек, поэтому особое внимание уделяется сохранению языка. Виктор Крамаренко объяснил, насколько сложен этот вопрос, потому что, если дома не говорят на русинском, особенно в разноязычных семьях, или используют только кухонный язык, дети со временем забудут о родном языке и уже не будут учиться во взрослой жизни.

Для сохранения и заботы о родном языке в течение нескольких лет в Комлоске проводится обучение русинскому языку и этнографии. Это село в Борсоде известно тем, что оно единственное, где есть собственный национальный детский сад и самая маленькая школа в стране, принадлежащая местному национальному самоуправлению. Греко-католическая начальная школа Святого Петра, находящаяся в ведении Греко-католической церкви, уже давно преподает русинский язык и этнографию и часто выступает на местных и национальных правительственных мероприятиях. В некоторых местах дети могут изучать русинский язык в школах выходного дня.

Русинский наиболее близок к церковно-славянскому языку, известному из греко-католических литургий. Их религия тесно связана с русинской идентичностью, и 46% из них заявили о своей принадлежности к этой конфессии на момент переписи. Это помогает им сохранить свой язык и укрепить их общественную жизнь и единство. 19 марта 2015 года была основана Венгерская митрополичья церковь, которая состоит из трех частей: греко-католической архиепархии Хайдудорожа во главе с архиепископом митрополитом Фюлопом Кочишем (со штаб-квартирой в Дебрецене), церкви Ньиредьхаза и Мишкольца.