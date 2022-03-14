Тюмень, 14 марта, 2022, 17:47 — ИА Регнум. В Тюмени утверждено обвинительное заключение в отношении трёх жителей города, которые обвиняются в отравлении 64-летней женщины метанолом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

espensorvik Водка

По данным следствия, двое обвиняемых поставили в продуктовый магазин, расположенный по улице Ставропольская города Тюмени контрафактную алкогольную продукцию под видом водки «Родники Сибири». Владелец продуктового магазина ради наживы приобрёл суррогатный алкоголь, в котором содержался метанол. Местная жительница, купившая фальсифицированную водку в данной торговой точке, умерла после употребления спиртного.

Бутлегеры обвиняются по п. «а», «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Перевозка в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени по делу о массовом отравлении поддельной водкой «Родники Сибири» в январе 2022 года были арестованы 14 человек.