Курск, 14 марта 2022, 17:52 — REGNUM В Курской области введено ограничение на передвижение граждан и транспортных средств, включая маломерные суда, а также на допуск граждан на отдельные участки местности в пограничной зоне в шести районах. Об этом сообщила областная администрация со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по Курской области.
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
Такие меры приняты в связи с проведением ВС РФ специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и действуют в Хомутовском, Рыльском, Глушковском, Кореневском, Суджанском и Беловском районах.