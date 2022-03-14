Курск, , 17:52 — REGNUM В Курской области введено ограничение на передвижение граждан и транспортных средств, включая маломерные суда, а также на допуск граждан на отдельные участки местности в пограничной зоне в шести районах. Об этом сообщила областная администрация со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по Курской области.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Такие меры приняты в связи с проведением ВС РФ специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и действуют в Хомутовском, Рыльском, Глушковском, Кореневском, Суджанском и Беловском районах.

«Наличие оформленного пропуска или разрешения на хозяйственную, промысловую и иную деятельность в пограничной зоне значения не имеет. Пограничное управление ФСБ России по Курской области имеет право обязать людей остаться или покинуть эти участки местности для защиты их здоровья и жизни при проведении пограничных поисков и операций, розыскных действий, а также действий по уголовным делам и делам по административным правонарушениям в пограничной зоне», — говорится в сообщении.