Санкт-Петербург, , 17:58 — REGNUM Еще три уроженца Ленинградской области — рядовой Матвей Вахитов, прапорщик Юрий Савенков и капитан Андрей Портусь — погибли, защищая Донбасс в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ, сообщили 14 марта в пресс-службе областной администрации.

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«Они отдали жизнь, исполняя свой воинский долг, сражаясь с националистами и неонацистами, ставшими настоящей угрозой для мира в Европе», — говорится в сообщении.

Власти Ленобласти выразили глубокие соболезнования родным и близкими Матвея Вахитова из Приозерска, уроженца Всеволожского района Юрия Савенкова и уроженца Кировского района Ленобласти Андрея Портуся.

«Погибших героев будем помнить все мы ― ленинградцы. Их будет помнить Россия», — подчеркнули в областной администрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 9 марта в Ленобласти простились с уроженцем поселка Кикерино Волосовского района военнослужащий Павлом Позаненом, а 5 марта ― с военнослужащим Дмитрием Федосеевым, уроженцем Выборгского района Ленобласти.

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