Челябинск, , 17:43 — REGNUM В Челябинске суд обязал администрацию города демонтировать незаконно размещённые автостоянки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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Ранее прокуратура города провела проверку и выяснила, что горком по управлению имуществом и земельным отношениям и казенное учреждение «Городская среда» длительное время не принимают мер по демонтажу 14 незаконных автостоянок. Прокурор направил в суд соответствующее исковое заявление, и суд полностью удовлетворил его требования.

По решению суда бездействие ответственных лиц признано незаконным. Правда, пока решение не вступило в силу.