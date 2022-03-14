Кемерово, , 17:43 — REGNUM Единственная искренняя цель нашего государства — оборонять и сохранять в веках свою землю, своих людей, свою культуру, свой язык, и решение о военной операции было вынужденным и очень тяжёлым, сообщается в обращении представителей Союза женщин Кузбасса, опубликованном 14 марта.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы, женщины Кузбасса, матери, жены, сестры, дочери обращаемся с чувствами глубокой тревоги и осознанной ответственности за судьбу мира на нашей родной земле ко всем жителям нашего региона. На Украине гремят взрывы, рвутся снаряды, гибнут мирные люди. Это, к сожалению, реалии сегодняшнего дня. Война уже восемь лет «шагает» по земле Донбасса», — указано в обращении.

«С каждым новым выстрелом в сторону Донбасса крепнет наша женская уверенность в необходимости защищать рубежи русского мира. Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным принято очень сложное решение — вынужденное и очень тяжёлое: ведь ни один нормальный человек не рад войне и её последствиям. И если подобное решение принято главой государства, значит, выбора не было», — подчёркивается в документе.

Отмечено, что сегодня надо сплотиться, поддержать нашу армию и всех тех людей, которые, рискуют своими жизнями ради безопасности нашей страны, мирного будущего.

«Подумайте, прежде чем приклеивать ярлыки агрессоров, колонизаторов, оккупантов нашим российским военным, которые спасают весь славянский мир от коричневой чумы. Они продолжают дело наших отцов и дедов», — подчеркивают представители Союза женщин Кузбасса.

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