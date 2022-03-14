Калуга, , 18:14 — REGNUM Новый начальник Московской железной дороги Валерий Танаев в рамках знакомства с регионами, входящими в зону обслуживания железной дороги, изучил 14 марта в Калужской области проекты, которые реализует железнодорожная компания. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

На рабочей встрече Фото пресс-службы правительства Калужской области.

Руководитель магистрали в рамках рабочей встречи заверил губернатора Владислава Шапшу в готовности выполнить обязательства, ранее которые брала на себя компания ОАО «РЖД». Были обговорены возможности увеличения объемов грузоперевозок и развития железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности ОЭЗ «Калуга». Это связано, в том числе, с ожидаемым развитием калужской экономики.

«Московская железная дорога является надежным партнером региона. В этой организации работает около трёх тысяч жителей области. Совместно реализован целый ряд проектов, в том числе, в Людиново и в Ворсино. Надеюсь, что это будет развиваться и мы получим продолжение не только партнерских связей, но и дружеских отношений», — отметил калужский губернатор.

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