Калуга, 14 марта 2022, 18:14 — REGNUM Новый начальник Московской железной дороги Валерий Танаев в рамках знакомства с регионами, входящими в зону обслуживания железной дороги, изучил 14 марта в Калужской области проекты, которые реализует железнодорожная компания. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
Руководитель магистрали в рамках рабочей встречи заверил губернатора Владислава Шапшу в готовности выполнить обязательства, ранее которые брала на себя компания ОАО «РЖД». Были обговорены возможности увеличения объемов грузоперевозок и развития железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности ОЭЗ «Калуга». Это связано, в том числе, с ожидаемым развитием калужской экономики.
Читайте ранее в этом сюжете: РЖД повысит транспортные возможности калужского комплекса «Ворсино»