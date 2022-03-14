Техас, США, , 17:42 — REGNUM Певица Lizzo (Мелисса Вивиан Джефферсон) выступила против законов Техаса (США), запрещающих аборты. Об этом 14 марта пишет Billboard.

Певица Лиззо NME

«Запрет на аборты — это ужасно. Занимайтесь своим делом. Держитесь подальше от моего тела», — высказалась Lizzo. Она также выступила против закона, запрещающего несовершеннолетним проводить операции по смене пола.

ИА REGNUM напоминает, что в Техасе принят закон, запрещающий женщинам делать аборт после того, как у эмбриона появляется сердцебиение (срок около шести недель). В феврале 2022 года губернатор Грег Эбботт подписал указ, согласно которому операции по смене пола несовершеннолетним расцениваются как «жестокое обращение с детьми», а медицинские работники должны сообщать о родителях, которые приводили своих детей на обследование.

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