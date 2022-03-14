Вашингтон, , 17:49 — REGNUM Почтовая служба США попала под прицел законодателей-демократов в связи с заключением контракта на поставку транспортных средств нового поколения, сообщает 14 марта Reuters.

Лос-Анджелес, штат Калифорния, США (сс) Eric Chan

Пять членов палаты представителей США потребовали проверить, соблюдает ли почтовая служба экологические нормы, закупая новые машины.

Служба USPS подписала контракт по закупке нового многомиллиардного парка бензиновых транспортных средств для доставки.

Договор был заключен с компанией Oshkosh, которая подвергается критике со стороны Белого дома и агентства по охране окружающей среды.

Ранее Конгресс США поддержал законопроект о выделении USPS около $50 млрд в течение десяти лет. Законопроект также обязует сотрудников почты оформлять государственную медицинскую страховку.

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