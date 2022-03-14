Аша, Челябинская область, 14 марта, 2022, 17:30 — ИА Регнум. В Ашинском районе Челябинской области житель Уфы осуждён к лишению свободы за ДТП с тяжкими последствиями. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, 19 апреля пьяный 38-летний гражданин выехал на встречную полосу допустил столкновение с машиной GREAT WALL, которой управлял житель Казани. Последний скончался от травм в больнице. Здоровью пассажира был причинён тяжкий вред.

Суд назначил уфимцу семь лет колонии-поселения. Также он возместит моральный и материальный ущерб на сумму более 2,8 млн рублей.