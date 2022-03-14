Кемерово, 14 марта, 2022, 17:29 — ИА Регнум. На фоне операции по очищению Украины от нацистов и бандеровцев каждый обязан проявить свою солидарность с бойцами, рискующими своей жизнью на поле боя, указано в Обращении ветеранов Кузбасса к землякам, опубликованном 14 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Бывшие военные, воины-интернационалисты, правоохранители, шахтеры, транспортники, энергетики, дорожники и представители других профессий обратились к жителям Кемеровской области — Кузбасса, призвав к единению «в трудные и непростые для нашей Отчизны дни».

«Есть замечательная русская пословица — «Согласие крепче каменных стен!». Сейчас, когда наши ребята освобождают братскую Украину от нацистов и бандеровцев, каждый из нас на своем месте в родном Кузбассе обязан проявить солидарность с бойцами, рискующими своими жизнями на поле боя, освобождая города и защищая братьев украинцев», — указано в заявлении.

«Помните, что наши недоброжелатели не дремлют и пытаются внести раскол в ваши ряды, призывая к митингам и акциям. Мы просим вас быть стойкими и несокрушимыми!», — отметили ветераны.

Кроме того, они призвали своих земляков противостоять попыткам недружественных государств вызвать потрясения внутри России.

«Мы убеждены, что все экономические связи будут в скором времени отлажены и серьезных потрясений из-за политики недружественных государств не произойдет. Мы вместе должны и обязаны противостоять вызовам и сделать все, чтобы жизнь наша продолжалась, как и раньше, с планами и перспективами, добрыми делами и реализованными проектами», — подчеркивается в заявлении.