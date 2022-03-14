Вашингтон, , 17:47 — REGNUM Палата представителей США обязала министерство юстиции и министерство финансов рассмотреть налоговые вычеты четырех фармкомпаний в связи с урегулированием исков об опиоидном кризисе на сумму $26 млрд, сообщает 14 марта Reuters.

Офис Johnson & Johnson в США OpenGrid Scheduler Grid Engine

Законодатели попросили министерства изучить налоговые льготы, предоставленные дистрибьюторам McKesson, AmerisourceBergen и Cardinal Health, а также производителю лекарств Johnson & Johnson.

Компании обвиняются в том, что они разжигали опиоидную эпидемию на территории Соединённых Штатов. Ранее все они согласились выплатить до $26 млн для урегулирования аналогичных исков.

Около $4,3 млрд также согласились выплатить владельцы американской фармацевтической компании Purdue Pharma за урегулирование исков, связанных с опиоидным кризисом.

Читайте ранее в этом сюжете: США: фармацевтические гиганты выплатят $75 млн из-за опиоидного кризиса