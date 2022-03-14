14 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Константин Черепанов, , 18:09 — REGNUM На прошлой неделе (7−13 марта) на фоне роста геополитических рисков вновь наблюдалась высокая волатильность на рынке акций, что привело к обновлению локальных минимумов 2022 года. На недельном минимуме 8 марта индекс NASDAQ Composite находился на 22%, а S&P500 на 14% ниже своих максимальных значений. В разрезе секторов относительно плохую динамику показали акции компаний, выпускающих товары первой необходимости, чьи бумаги корректировались на фоне приостановки деятельности ряда игроков на территории РФ.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

Геополитические риски привели к обновлению многолетних максимумов по ценам на энергоносители, металлы и сырье. Цены на нефть в понедельник, 7 марта, превысили отметку в $139 за баррель, что является максимумом за 14 лет. К середине недели цены на нефть скорректировались, чему послужило заявление представителя ОАЭ о том, что Эмираты выступают за увеличение добычи нефти странами ОПЕК. Также было заявление от МЭА о возможности дополнительного выпуска на рынок нефти из стратегического запаса. Неделей ранее уже было объявлено о продаже 60 млн баррелей из резервов, что примерно равно 4% совокупного объема резервов. Тем не менее стоимость нефти все еще находится на уровне около $110. Примечательна и динамика цен на никель, которые выросли с $30 000 за тонну до $80 000, посл чего торги на лондонской бирже были приостановлены и не были возобновлены в течение недели.

График цен на нефть

Инфляция в США достигла максимальных значений с 1982 года. В начале марта были опубликованы данные по инфляции в США за февраль. Согласно опубликованным данным, индекс потребительских цен вырос в феврале на 0,8% месяц-к-месяцу и на 7,9% год-к-году. Данные оказались в рамках ожиданий консенсус-прогноза, но выше показателя прошлого месяца, когда инфляция составляла 7,5% в годовом выражении.

В то же время рынок труда остается стабильным. Так, в четверг, 10 марта, были опубликованы еженедельные данные по рынку труда, согласно которым количество первичных обращений за пособиями по безработице было на уровне 227 тыс., в то время как ожидалось 216 тыс. Число повторных обращений за пособиями по безработице составило 1,49 млн. Консенсус-прогноз ожидал 1,46 млн, а предыдущее значение было на уровне 1,47 млн.

Первоначальные заявки на пособие по безработице в США

Доходности американских казначейских облигаций резко выросли на фоне высокой инфляции. Так, доходность 10-летних трежерис увеличилась за неделю на 26 б. п., до 1,99% на фоне ожидания более высокой инфляции из-за роста цен на сырьё. Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства за 7−20 марта в объёме $204 млрд могут оказать давление на доходности. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB выросла на 40 б. п., до 3,77% за неделю, спрэд расширился до уровня 1,77%.

Российский Минфин попробует заплатить в валюте по валютным долгам, если не получится, то в рублях. Согласно официальным данным, утверждён временный порядок выплаты долга в валюте. Сначала Минфин отдаст банку-агенту платёжное поручение осуществить выплату по валютному долгу в валюте. В случае отказа от выплаты она будет осуществлена в рублях. Такой порядок сохраняет возможность не объявлять дефолт, но есть и неопределённость: например, будет ли осуществлено платёжное поручение, если средства на его исполнение включены в заблокированные ЗВР.

Также отметим, что частная компания Норникель смогла оперативно (в течение 1 дня) получить разрешение от Минфина на выплату в валюте по валютному долгу и осуществить такую выплату, что, безусловно, является позитивным сигналом.

На текущей неделе (14−20 марта) инвесторы продолжат следить за геополитикой и ее влиянием на цены на энергоресурсы, металлы и сырье. Также ожидается заседание ФРС США, по итогам которого вероятно повышение ключевой ставки и комментарии относительно дальнейшей стратегии по ужесточению монетарной политики. Среди важной макростатистики будут опубликованы данные по инфляции в Евросоюзе и Великобритании, уровню безработицы в Великобритании и данные по розничным продажам в США.