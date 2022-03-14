Воронеж, , 17:24 — REGNUM Проблем с производством и поставками сахара в Воронежской области нет, отсутствие его в магазинах — это результат ажиотажного спроса. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев 14 марта в своём телеграм-канале по итогам оперативного совещания в правительстве региона.

Сахар-песок Иван Шилов © ИА REGNUM

«То, что сейчас на полках воронежских магазинов почти нет сахара, результат ажиотажного спроса. Пройдёт немного времени и наличие продукта станет прежним. Но главное, нам надо разобраться с ценами на сахар и наказать тех, кто позволил себе неадекватный рост цен», — написал Гусев.

Он подчеркнул, что на складах в Воронежской области находится 272 тысячи тонн сахара, при этом заявок на его отгрузку от торговых сетей практически нет, в связи с чем глава региона попросил провести проверки в отношении продавцов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в связи с ростом цен на сахар в отдельных магазинах и торговых сетях Воронежской области губернатор попросил прокурора региона провести проверки. Отметим, что завышенную цену на сахар в одном из гипермаркетов Воронежа ранее выявило УФАС.

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