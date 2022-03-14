Сыктывкар, , 17:24 — REGNUM Смерть пассажира стала причиной задержки утреннего рейса «Сыктывкар-Москва», сообщает Комиинформ.

Прибытие самолета

По данным издания, самолет авиакомпании «Utair» направился на взлет, когда командиру сообщили, что одному из пассажиров в возрасте старше 60 лет стало плохо. Вылет пришлось отложить. Прибывшая на место бригада медиков провела комплекс расширенной сердечно-легочной реанимации, но спасти мужчину не удалось. Пациент скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, появление змеи в салоне пассажирского самолета Airbus A320 (авиакомпания — Air Asia) в небе над Южно-Китайским морем привело к экстренной посадке лайнера.