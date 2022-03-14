Рязань, 14 марта 2022, 17:27 — REGNUM Подозреваемого в незаконном хранении оружия задержали полицейские в селе Сергиевка Шиловского района Рязанской области — мужчина изготовил пистолет, пригодный для выстрелов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM14 марта в пресс-службе регионального УМВД.
Оперативники обнаружили оружие в импровизированном тайнике надворной постройки. Криминалисты установили, что дульнозарядный пистолет кустарного производства пригоден для стрельбы. Подозреваемый сам изготовил оружие и однажды успел «поохотится» на воробьёв в ближайшей лесопосадке.
Возбуждено уголовное дело.