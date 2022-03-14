Кемерово, 14 марта, 2022, 17:19 — ИА Регнум. В Кемеровской области отменяется масочный режим. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Масочный режим

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Согласно документу, жители региона с сегодняшнего дня, 14 марта, могут не носить маски.

Кроме того, не обязательно теперь соблюдать и социальную дистанцию.